- Fatih Karagümrük'te final sevinci

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel:

"Buradan mutlu bir şekilde dönüyoruz"

MANİSA - TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fatih Karagümrük adını finale yazdırmanın sevincini yaşıyor. Teknik Direktör Atılay Canel, "Buradan mutlu bir şekilde dönüyoruz" dedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "Bu galibiyeti öncelikle, bizi 34 haftadır devamlı takip eden içeride ve dışarıda tüm zorluklara rağmen bizi destekleyen Karagümrük taraftarlarına armağan ediyorum. Futbolcu kardeşlerime yaptıkları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Hepsine helal olsun diyorum. Bu oyun iki basamaklı bir oyundu. Birinci basamakta biz birkaç hata yaptık ve bu hatalardan ertesi gün dersler çıkarıp dersimizi iyi çalıştık. Buradan mutlu bir şekilde dönüyoruz. Zaten geçen seneden beri hedefimiz bizim bu ligde 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak, 1. Lig'den de Süper Lig'e çıkmaktı. Hedefimiz bu. Tekrar futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.