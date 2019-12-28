Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz."

25 Kasım'da göreve gelen Giray Bulak yönetiminde Fatih Karagümrük 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giray Bulak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Liverpool'un eski oyuncusu Samed Yeşil, Ankara Demirspor'a transfer oldu
F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı

Son Dakika Haberleri
23:39 EuroLeague'den flaş Fenerbahçe açıklaması! "Hatalı karar" - Son Dakika Spor
23:34 Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika Spor
23:30 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor'un hocası Tomas: "Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum" - Son Dakika Spor
23:18 THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko aleyhine "hakem hatası" açıklaması - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor
22:43 Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:46:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]