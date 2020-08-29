Fatih Karagümrük'te hedef Avrupa kupaları - Son Dakika

Fatih Karagümrük'te hedef Avrupa kupaları

İlk etap kampını çok iyi şekilde bitirdiklerini ve daha sonra yaptıkları 3 transferle ikinci etaba başladıklarını vurgulayan Can, "Yeni transferlerin katılmasıyla çok güçlü bir kadro oluşturup, Karagümrük'ü Süper Lig'de Avrupa'ya oynayan bir takım haline getireceğiz.

Fatih Karagümrük'te hedef Avrupa kupaları, System.String[]

İlk etap kampını çok iyi şekilde bitirdiklerini ve daha sonra yaptıkları 3 transferle ikinci etaba başladıklarını vurgulayan Can, "Yeni transferlerin katılmasıyla çok güçlü bir kadro oluşturup, Karagümrük'ü Süper Lig'de Avrupa'ya oynayan bir takım haline getireceğiz. Avrupa Ligi'ni hedefleyen bir Karagümrük oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN HURMA'NIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARTMADIM"

Futbolu Karagümrük'te bıraktığını ve başkan Süleyman Hurma'nın o dönem kendisine büyük bir şans verdiğini anlatan Can, şöyle devam etti:

"Süleyman abi (Hurma) bana futbolu bırakınca yanımızda hocalığa başla dedi. Futbol kariyerimin son dönemlerinde kafamda hep teknik direktör olmak vardı. Kendimi o yöne doğru da hazırlamıştım. Ondan sonra kendimi her gün geliştirmeye çalıştım. Çünkü teknik direktörlük ile futbolculuk çok ayrı dallar. Bir tarafta kendinden, diğer tarafta tüm takımdan sorumlusun. Bende kendimi bu konuda çok geliştirmeye çalışıyorum. Süleyman Hurma bana bu güveni verdi. Ben de onun güvenini boşa çıkartmadım. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım."

Şenol Can, Karagümrük'ü 36 yıl sonra Süper Lig'e taşıdıklarını ve bu konuda kendini çok şanslı gördüğünü dile getirerek, "Süleyman Hurma gerçekten çok tecrübeli bir lider. Bize burada başkanlıktan öte abilik yapıyor. Bana bir şans verdi ve ben de şansımı iyi kullandım. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Kendime çok güveniyorum. Başarılı olduğum sürece hiçbir sıkıntı olacağına inanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İSTİKRARA İNANIYORUM"

Şenol Can, teknik direktörlükle başarının istikrarla geldiğine inandığını dile getirdi. Türkiye'de çok tecrübeli çalıştırıcılar olduğunu ve onlara çok saygı duyduğunu anlatan Can, "Onlardan çok şey öğrendim. Şimdi genç bir jenerasyon yakalandı. Genç hocalara daha çok fırsat tanınıyor. İnşallah bütün genç hocalarımız başarılı olurlar. Futbol her gün gelişiyor. 2 yıl önceki futbolla bu yılki futbol bir değil. Süper Lig'de öyle. Ben burada istikrara inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye'de her şeyin sonuca endeksli olduğunu aktaran Can, bu sezon keyif veren bir futbol oynayacaklarını da belirtti. 37 yaşındaki çalıştırıcı, genç teknik adamların başarılı olmasında yöneticilerin duruşunun önemine değinerek, "İnşallah herkesin genç hocaların önünü açacağına inanıyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada önemli olan yöneticilerin duruşu. Onlar biraz sabır ve zaman tanırlarsa tüm antrenörlerin başarılı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"EN İYİ ANTRENMAN MAÇTIR"

Genç teknik adam, Süper Lig'in 21 takım sisteminin başarılı olacağına inandığını ifade etti. Geçen seneki kadrodan iyi oyuncuları elde tuttuklarını vurgulayan Can, "Çok güçlü bir takım oluşturacağız. Elde tuttuğumuz iyi oyuncuların yanına doğru transferler yaparak Avrupa Ligi'ni hedefleyen bir Karagümrük oluşturacağız. Hedefimiz gerçekten bu. İçerde zaten 12-13 kişilik bir iskelet kadromuz var. Onun üstüne doğru oyuncuları alarak doğru transferler yaparak renkli bir takım haline gelmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

"EN İYİ ANTRENMAN MAÇTIR"

Ligin 21 takımla oynanacak olmasının daha geniş kadroları doğuracağını anlatan Can, şunları aktardı:

"Hafta içi 9 maç oynanacak, yoğun bir trafik. Avrupa'da böyle oynanan ligler var. Ben bunun başarılı olacağına inanıyorum çünkü en iyi antrenman maçtır. Maç temposu çok ayrı bir şey. Tüm oyuncularım hazır ve güçlü olmak zorunda. Burada güçlü kulüp yapısı, güçlü oyuncular ve güçlü yönetim ayakta kalacaktır."

Pandemi döneminde taraftara oynayan tek kulüp olduklarını da hatırlatan Can, kırmızı-siyahlı taraftarlardan Olimpiyat Stadı'nda destek istedi. Şenol Can, Kasımpaşa ile olan rekabetleri konusunda da "Kasımpaşa derbisi 5. hafta. Ben de duydum, önemini gayet iyi biliyorum. Gerçekten güzel bir maç olacak, sabırsızlıkla o maçı bekliyoruz. Ligde 5. hafta taraftara denk geliyor. İnşallah güzel bir maç olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Avrupa, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 15:57

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te hedef Avrupa kupaları - Son Dakika Spor

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