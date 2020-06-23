Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Görülen zorunluluk ve Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



