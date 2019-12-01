Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'te silahlı saldırı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Fatih Karagümrük'te silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Fatih Karagümrük'te silahlı saldırı: 4 yaralı

6 saat önce

Fatih Karagümrük'te meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih Karagümrük'te silahlı saldırı: 4 yaralı, System.String[]

Fatih Karagümrük'te meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının farklı yerlerinden yara alan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 4 kişiyi silahla yaralayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.


Olay, saat 00.00'da Fatih İlçesi Hırka-i Şerif Mahallesi (Karagümrük) Türkistan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 4 kişi, kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından silahla yaralandı.


Vücutlarının farklı yerlerinden yara alan 4 kişi daha sonra yere yığıldı. Sokak üzerinde bulunan bir araca da mermi isabet etti. 4 kişiyi yaralayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşarak kayıplara karıştı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan olay yerine hızlıca intikal etti. Yaralanan 4 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polisler olayın meydana geldiği yerde ise çalışmalara başladı. Ayrıca sokak üzerinde bulunan bir araca da mermi isabet etti.


Polis ekipleri, olayı gerçekleştirilenleri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı? Londra'daki bıçaklı saldırının detayları belli oldu! Saldırgana müdahale eden kişinin cinayet işlediği açıklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 08:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'te silahlı saldırı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]