Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki futbolcu Cafer Tosun'u kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:44 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük
, Trabzonspor
'dan 19 yaşındaki futbolcu Cafer Tosun'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Cafer Tosun ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Cafer Tosun, geçen sezon 1461 Trabzon
takımında kiralık olarak forma giymişti.
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