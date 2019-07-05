Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları
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Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki futbolcu Cafer Tosun'u kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki futbolcu Cafer Tosun'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Cafer Tosun ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Cafer Tosun, geçen sezon 1461 Trabzon takımında kiralık olarak forma giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:44 Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor
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