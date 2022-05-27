Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

27.05.2022 13:07
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği üzerine Karagümrük ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği üzerine Karagümrük ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübü ile olan yolculuğunun Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda son bulduğunu açıkladı. Genç teknik adam konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

SÜPER LİG'DE 22 MAÇTA 10 GALİBİYET

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun 17. haftasında Francesco Farioli'nin yerine kırmızı-siyahlıların başına geçen Demirel, takımının başında toplam 25 müsabakaya çıktı. Fatih Karagümrük ile 22 Süper Lig maçına çıkan Volkan Demirel 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca 3 Türkiye Kupası maçında Fatih Karagümrük'ün başında yer alan Demirel, 2 galibiyet alırken 1 kez de mağlup oldu.

(İHA)

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi - Son Dakika


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