Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu.


İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.


Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı.


Detaylar Birazdan...


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:06 
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