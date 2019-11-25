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Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı
6 saat önce
TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu.
TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.
Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:06
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