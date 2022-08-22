Andrea Pirlo: "Her hafta gelişmek istiyoruz" - Son Dakika
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Andrea Pirlo: "Her hafta gelişmek istiyoruz"

22.08.2022 09:18
Andrea Pirlo: "Her hafta gelişmek istiyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'a karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından, "Zor bir lig olduğunu biliyoruz.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş'a karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından, "Zor bir lig olduğunu biliyoruz. Her takım her takımı yenebiliyor. Her hafta gelişmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, sezona hep ilk yarılarda sıkıntılar yaşayarak başladıklarını ifade ederek, "Böyle kaybetmeye devam edemeyiz. Sezon başladı ve hızlı şekilde devam ediyor. Büyük ihtimal burada yolu değiştirmemiz gerekiyor çalışmamızda, bu şekilde devam edemeyiz. Bu maçların zor olacağını biliyoruz ama kişiliklerle, karakterlerle bulmamız gerekiyor. Korku olmadan oynamamız gerekiyor. Seyircinin tutkusunu biliyoruz ama bu tip rakiplere ceza kesebilecek bir takımız. Ama bireysel hatalarla ve korkuyla oynarsak bizim için çok zor bir yol olur. Artık kaybedecek vaktimiz yok puanlar almak için tam gaz yola devam etmek zorundayız" dedi.

"HER HAFTA GELİŞMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın, kendisini en iyi 11'e yazmasıyla ilgili soruya cevap veren Pirlo, "Salih gibi başka oyuncuların bu şekilde 11'e alması, örnek alması çok mutlu ediyor ama şu an maçı kaybettik, ben de antrenörüm. Savunmaya çalışıyoruz her hafta. Bu tip presleri kırmaya da çalışıyoruz ama bazı sıkıntıları yaşadık. Geçen sene daha farklı sistemle savunma yapıyorlardı, yeni sisteme alışmaları için belirli bir süre geçecek. İstediğimiz savunma kurgusu bu değil. Zor bir lig olduğunu biliyoruz. Her takım her takımı yenebiliyor. Her hafta gelişmek istiyoruz. Önümüzde iyi takımlar var bu ligde. Bireysel hatalar oluyor takım hataları oluyor istediğimiz sonuçlar gelmiyor ama mücadeleden memnunum" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - İsmail Yasin Akçın - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Andrea Pirlo: 'Her hafta gelişmek istiyoruz' - Son Dakika

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