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SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım - Son Dakika

SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım

20.08.2021 11:00

SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım"Hedef koymak için henüz erken""Merih'in kalbimde yeri çok farklı""İyi oyuncu, her zaman her takımda oynar""Transfer dönemleri kolay bir süreç olmuyor""Tempolu oynamaya çalışan bir takımız""Karagümrük ile yapmamız...

SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım

"Hedef koymak için henüz erken"

"Merih'in kalbimde yeri çok farklı"

"İyi oyuncu, her zaman her takımda oynar"

"Transfer dönemleri kolay bir süreç olmuyor"

"Tempolu oynamaya çalışan bir takımız"

"Karagümrük ile yapmamız gerekenler var, henüz bir şey başarmadık"

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, "Avrupa'dan teklifler aldım. Tekliflerden bir tanesi İtalya'dan herkesin bildiği bir takımdan gelmişti. Birkaç tane de yine Avrupa'dan belirli seviyede takımlardan teklif aldım. Benim buradaki bu işe bakışım daha farklı. Burayı halen daha yönetmemiz gerektiğini, daha farklı yerlere taşımamız ve ortak hedefe doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Karagümrük'le belirli bir zamana ihtiyacımız var" dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, kırmızı-siyahlı ekibin forma kol sponsorluğu için düzenlenen lansmanın ardından Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Süper Lig'de sezonun ilk haftasında karşılaştıkları Gaziantep FK maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Farioli, "Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. Doğal olarak Gaziantep maçı da bizim açımızdan aslında zor geçti. İlk maçta her zaman en önemli şey galip gelmek. Bu haftayı galibiyetle tamamladığımız ve bunu başardığımız için çok mutluyuz. Maç özelinde değerlendirme yapmak gerekirse; eksiklerimizin olduğunu gördüğümüz, dersler çıkaracağımız bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"HEDEF KOYMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Geçtiğimiz sezonu 8'inci sırada bitiren Fatih Karagümrük için şu aşamada Avrupa Kupaları hedefi koymanın erken olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Hedef koymak için henüz çok erken. Daha ligin başındayız. Tabii bu demek değil ki bizim bir hedefimiz yok. Elbette bir hedefimiz var. Bunu hafta hafta, maç maç değerlendirebilirsek daha sağlıklı bir yol alabiliriz. O yolu daha somut bir şekilde daha iyi kat edebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KENDİ OYUN PLANIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Oynadıkları oyunun üstüne koyarak ilerlemeyi istediğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Kendi futbol mantalitemiz, fikrimiz ve inandığımız şeyler doğrultusunda oyun planımızdan vazgeçmeyerek kendi oyunumuzu oynamalıyız. Transfer sezonunun da son haftalarında kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz ama henüz çok erken" açıklamasında bulundu.

"TRANSFER DÖNEMLERİ KOLAY BİR SÜREÇ OLMUYOR"

Transfer çalışmaları konusunda başkan Süleyman Hurma ile sürekli etkileşim halinde olduğunu vurgulayan Farioli, "Karagümrük yararına neler yapabiliriz ve bulabiliriz, hangi opsiyonlarımız var, Hangi fırsatları değerlendirebiliriz, bunların sürekli konuşması içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere transfer sezonları her zaman kolay bir süreç olmuyor. Sizin dışınızda gelişen işler oluyor. O yüzden biz yakalayabildiğimiz fırsat olursa, her iki taraf için de çok önemliyse ve katkı sağlayacağına inanıyorsak oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"İYİ OYUNCU, HER ZAMAN HER TAKIMDA OYNAR"

Süper Lig'de bu sezon yürürlüğe giren 8+3 kuralı ile ilgili de görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu konuda kendimi ve takımımı biraz şanslı görüyorum. Çünkü çok iyi Türk oyunculara sahibiz. Gerçekten kaliteyi ve yarışma düzeyini arttırıyorlar. Çok iyi antrenman yapmamıza da sebebiyet veriyorlar ve çok iyi maçlar oynuyoruz. Oyuncularımızın kalitesi sayesinde hem Türk hem de yabancı oyuncuları geliştirebileceğimiz sürece en fazla hangi seviyeye çekebilirsek çekeriz. Benim bu kuralla alakalı başından beri söylediğim ve inandığım bir şey var. Oyuncunun yabancısı, Türk'ü olmaz; oyuncunun iyisi olur. İyi oyuncu da her zaman her takımda oynar. Bizim takımımızda da bu şekilde olacaktır" diye konuştu.

"TEMPOLU OYNAMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIMIZ"

Francesco Farioli, bu hafta karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı ve kendi oyun planları hakkında şöyle konuştu:

"Rize maçında, sahada nasıl bir strateji ortaya çıkacak bilmiyorum. Çünkü tempoyu iki takım birlikte belirleyecektir. Biz kendi oyun planımızı ve yapmak istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek istediğimiz ve beklediğimiz galibiyeti alabiliriz diye düşünüyorum. Tabii oyun ritmini belirleyen şey iki takımın davranışı oluyor. Biz zaten tempolu oynamaya ve ritmi yükseltmeye çalışan bir takımız. Karşımızda da ön alanda basmaya çalışan ve tempoyu sürdürmeye çalışan bir takım olduğu zaman maçlar çok tempolu geçiyor."

"MERİH'İN KALBİMDE YERİ ÇOK FARKLI"

Geçmiş dönemde birlikte çalıştıkları milli futbolcu Merih Demiral hakkında düşüncelerini paylaşan Farioli, "Gerçekten çok sevdiğim ve kalbimde yer etmiş bir oyuncu. Özel bir ilişkimiz var. Çok yüksek bir karakter ve kaliteli bir oyuncu. Her zaman kalbimde onu ayrı bir yerde konumlandırıyorum. Çok inandığım bir oyuncu. Juventus devri bitti, Atalanta devri başlıyor. Orada Gasperini ile gelişimine biraz daha katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KARAGÜMRÜK İLE YAPMAMIZ GEREKENLER VAR, HENÜZ BİR ŞEY BAŞARMADIK"

Francesco Farioli, Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı 10'uncu maçın ardından teklifler almaya başladığını söyledi. Karagümrük'te kalma sürecini anlatan Farioli, "Avrupa'dan teklifler aldım. Tekliflerden bir tanesi İtalya'dan herkesin bildiği bir takımdan gelmişti. Birkaç tane de yine Avrupa'dan belirli seviyede takımlardan teklif aldım. Benim buradaki bu işe bakışım daha farklı. Burayı halen daha yönetmemiz gerektiğini, daha farklı yerlere taşımamız ve ortak hedefe doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Karagümrük'le belirli bir zamana ihtiyacımız var. Yapmamız gerekenler var. Henüz çok fazla bir şey başarmadık. Başarmamız gereken çok önemli şeyler var. O yüzden burayı daha fazla, uzun vadede bir proje olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan genç teknik adam, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Sinan Gümüş ile ilgili olarak ise, "Elbette iyi bir oyuncu ama sonuç olarak benim oyuncum değil. Başka bir kulüpte kontratlı bir oyuncu. Bu oyuncu hakkında görüş belirtmem ve bir yorumda bulunmam doğru olmaz" dedi.

SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım
SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım
SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım
SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım
SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım

Fatih Karagümrük, Transfer, oyunlar, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım - Son Dakika


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