Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig Play-Off Final maçında görev yapan hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerine başarılı yönetimleri için teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi'ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL