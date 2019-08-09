Fatih Karagümrük'ten hücuma takviye
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nijeryalı asıllı İsviçreli futbolcu Innocent Emeghara'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:14 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük
, Nijeryalı asıllı İsviçreli futbolcu Innocent Emeghara'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bir dönem İsviçre Milli Takımı forması da giyen Emeghara, son olarak Azerbaycan
temsilcisi Karabağ
'da oynadı.
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