Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'ten hücuma takviye
Son Dakika Spor Haber

Fatih Karagümrük'ten hücuma takviye

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nijeryalı asıllı İsviçreli futbolcu Innocent Emeghara'yı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ten hücuma takviye, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nijeryalı asıllı İsviçreli futbolcu Innocent Emeghara'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bir dönem İsviçre Milli Takımı forması da giyen Emeghara, son olarak Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da oynadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü
Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım! Manchester City'de Leroy Sane en az 6 ay yok Ünlü futbolcu Neymar'ın taciz davasında karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 20:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'ten hücuma takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]