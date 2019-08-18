Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
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Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye

1 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Sırp kaleci Bojan Saranov'u transfer etti.

Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye, System.String[]
TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Sırp kaleci Bojan Saranov'u transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisi Bojan Saranov'un kadroya dahil edildiği belirtildi.

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Saranov, Sırbistan'da Partizan ve İsrail'de Maccabi Haifa formasıyla UEFA Avrupa Ligi tecrübesi yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:54 
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