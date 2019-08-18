Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
1 saat önce
TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Sırp kaleci Bojan Saranov'u transfer etti.
TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük
, Sırp kaleci Bojan Saranov'u transfer etti.
Kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisi Bojan Saranov'un kadroya dahil edildiği belirtildi.
Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Saranov, Sırbistan'da Partizan
ve İsrail
'de Maccabi Haifa formasıyla UEFA Avrupa
Ligi tecrübesi yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:54
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