Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Toplantısı gerçekleşti

10.03.2021 20:05
Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri toplantısı online olarak yapıldı.

Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri toplantısı online olarak yapıldı. Toplantıda yer alan takımlardan Karagümrük'ü Asbaşkan Serkan Hurma temsil etti. Hurma, online olarak yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon kulüplerin yer alması görüşünü belirtti.

Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri toplantısı online ortamda yapıldı. Avrupa'nın birçok ülkesinden yaklaşık 400 takımın katılımcısı toplantıda bulundu. Fatih Karagümrük adına da Asbaşkan Serkan Hurma toplantıda yer aldı. UEFA'nın 2024 yılı sonrasında Şampiyonlar Ligi'nin formatını değiştirmeyi düşünmesi, toplantının temel konusuydu. 32 takımla gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanması planlanıyor. Toplantıda konuşan Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma, Şampiyonlar Ligi'ne erişim yöntemiyle ilgili görüşlerini bildirdi.

"Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonlar katılsın"

Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısının yükseltilmesi planının önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Serkan Hurma, "Türk kulüpleri için çok önemli bir rekabet olarak yeni Şampiyonlar Ligi'ne erişim yöntemi ile ilgili görüşümüzü paylaşmak istedim. Şampiyonlar Ligi'nin 32 kulüpten 36'ya genişlemesi, UEFA için daha fazla ülkeden daha fazla şampiyon ödüllendirmek için çok eşsiz bir fırsat. Daha düşük sıralamaya sahip ülkelerin şampiyonlarının doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalifiye olması gerektiğine inanıyorum. UEFA, spor başarısına öncelik vermeli ve daha fazla ülkeden daha fazla şampiyon kabul ederek daha kapsayıcı ve davetkar olmalıdır. Aynı ligden beşinci veya altıncı takımı kabul etmek yerine, UEFA, Türkiye gibi başka bir ligin gerçek şampiyonuna izin verirse, rekabetin pazarlama gücünü ve çekiciliğini büyük ölçüde artıracaktır. Örnek olarak, Türkiye 80 milyondan fazla nüfusa sahip. Avrupa'nın en büyük medya pazarlarından biridir. Bir Türk takımı, örneğin Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında milli etkinlik etkisi olur. Ülkenizden bir takım bir yarışmanın parçası olduğunda, tabii ki rekabetle daha çok ilgilenirsiniz. Ulusal şampiyonlara 4 yeni yer verilirse, bu liglerin takımlarına daha düzenli erişim sağlanacak ve bu da yerel medya şirketlerini rekabete yatırım yapmaya teşvik edecek ve Şampiyonlar Ligi'nin değerine katkı sağlayacaktır. Takımlar lige daha düzenli erişime sahip olduğundan, daha fazla para kazanacak ve daha güçlü hale gelecektir. Onlar güçlendikçe, Şampiyonlar Ligi'nin çeşitliliği ve kalitesi artacaktır. Özetlemek gerekirse, yerel ligler için daha fazla ülkeye doğrudan erişimin hayati önem taşıdığına ve onları dahil etmenin Şampiyonlar Ligi'ne büyük fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Toplantısı gerçekleşti

Fatih Karagümrük, Şampiyonlar Ligi, Hurma, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak         
23:35
Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü         
22:38
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 05:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei