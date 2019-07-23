Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye
1 saat önce
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:57 Kaynak: AA
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük
, Medipol Başakşehir
ile yollarını ayıran Alparslan Erdem
'i kadrosuna dahil etti.
Fatih Karagümrük'ün resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Werder Bremen
altyapısında yetişen, Galatasaray
ve Başakşehir formalarını giyen 30 yaşındaki sol bek artık Karagümrük için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.
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