Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye
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Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye

1 saat önce

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna dahil etti.

Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye, System.String[]
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Alparslan Erdem'i kadrosuna dahil etti.
Fatih Karagümrük'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Werder Bremen altyapısında yetişen, Galatasaray ve Başakşehir formalarını giyen 30 yaşındaki sol bek artık Karagümrük için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:57 Kaynak: AA
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