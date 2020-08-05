Fatih Karagümrük'ten tarihi başarı! 36 yıl sonra Süper Lig...

Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde 1926 yılında kurulan kırmızı-siyahlı takım, uzun yıllardır alt liglerde sürdürdüğü mücadelesini bu sezonki başarılı performansıyla Süper Lig'e taşıdı.

Süleyman Hurma'nın 2018-2019 sezonu öncesinde başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir yapılanmaya giden Fatih Karagümrük, o sezon yer aldığı TFF 2. Lig'de play-off aşaması sonucunda TFF 1. Lig'e çıktı.

TFF 1. Lig'e bu sezon iddialı başlayan kırmızı-siyahlı takım, normal sezonu 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 56 puanla 5. sırada bitirdi ve play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Play-off yarı finalinde eşleştiği Akhisarspor'u 3-3 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek geçen Fatih Karagümrük, finalde Adana Demirspor'un rakibi oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten finalde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak Süper Lig biletini aldı.

Amatörden Süper Lig'e uzanan yol

2010-2011'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, 9 sezon içinde Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Profesyonel liglere 2011-2012 sezonu sonunda dönen kırmızı-siyahlı takım, 2012-2013'te yer aldığı TFF 3. Lig'de play-off'ta mücadele etmesine rağmen ilk maçında Pazarspor'a elenerek TFF 2. Lig'e çıkamadı.

Bir sonraki sezon play-off'ta Bergama Belediyespor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u yenen Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig'e adını yazdırdı.

2014-2015'ten itibaren TFF 2. Lig'de yer alan Fatih Karagümrük, 2018-2019'da play-off'ta sırasıyla Şanlıurfaspor, Manisa FK ve Sakaryaspor'u geçerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Bu sezon ise TFF 1. Lig'de play-off'a kalan İstanbul ekibi, yarı finalde Akhisarspor, finalde de Adana Demirspor'a üstünlük kurarak Süper Lig'e çıktı.

- 36 yıl sonra Süper Lig'de

Fatih Karagümrük, 36 yıl aradan sonra Süper Lig'de yer alacak.

Süper Lig'in Milli Lig adıyla oynandığı ilk sezon olan 1959'dan itibaren üst üste 5 yıl bu kulvarda mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, en son 1983- 1984'te Süper Lig'de yarışmıştı.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de 7. kez mücadele edecek.

- TFF 1. Lig'e yükseldiği ilk sezon Süper Lig'e çıktı

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'e yükseldiği ilk sezon Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Kırmızı-siyahlı takım, son 10 sezon dikkate alındığında ilk sezonunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 6. takım oldu.

Daha önce 2009-2010'da Bucaspor, 2010-2011'de Elazığspor, 2013-2014'te Balıkesirspor, 2017-2018'de de MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'e çıktıkları ilk sezonlarında Süper Lig vizesi almayı başarmıştı.