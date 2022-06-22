Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

22.06.2022 11:07

Beşiktaş'ın elektronik spor kulübü Beşiktaş Esports, Türkiye Espor Futbol Ligi'nde sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligde son maçını Fatih Karagümrük takımına karşı oynayan siyah-beyazlılar, sezonu galibiyet ile tamamladı.

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Espor Ligi'nde sezonun 27. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun son haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş Esports, ligi galibiyet ile kapattı.

BEŞİKTAŞ LİGİ GALİBİYET İLE KAPATTI

Beşiktaş Esports, 21 Haziran Salı günü oynanan Fatih Karagümrük maçında 14 ve 90+3. dakikalarda attığı goller ile Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar Türkiye Espor Futbol Ligi'ni galibiyet ile kapatmayı başardı.

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

"LİGİ ŞAMPİYON BİTİREN TAKIMIMIZI TEBRİK EDERİZ"

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TEF Ligi son maçımızda Fatih Karagümrük takımını 2-0 mağlup ediyoruz. Ligi şampiyon olarak bitiren takımızı tekrardan tebrik ederiz." sözlerine yer verdi.

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

2021/2022 TEF LİGİ ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ ESPORTS

2021/2022 Türkiye Espor Futbol Ligi'ni birincilik ile tamamlayan Beşiktaş Esports, ligin 27. haftasında şampiyonluk kutlamalarına başladı. Ligin son maçını Fatih Karagümrük ile oynayan siyah-beyazlılar, ligi galibiyet ile sonlandırdı.

Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı
YORUMLAR
500
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı Fatih Karagümrük, Steven Caulker ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, Steven Caulker ile yollarını ayırdı Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı geçen sezonunun uzağında kaldı Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı geçen sezonunun uzağında kaldı

Fatih Karagümrük, Beşiktaş Espor, FIFA 22, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Yunan muhalefet partisi Syriza'nın lideri Çipras, İspanya Çalışma Bakanı'na Türkiye'yi şikayet etti
08:45 Survivor'ın 2023 kadrosu netleşti! İşte yayınlanan fragman ve tüm yarışmacılar
08:29 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
08:30 MHP'nin sessizliğini koruduğu Sinan Ateş için bir taziye mesajı da Türkiye'nin köklü kulübünden geldi
08:24 Caddebostan yat limanı alev alev yandı! 6 tekne küle döndü
08:22 Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Beril Pozam'ın eski partneri Erdem Kaynarca ile aşk yaşadığı ortaya çıktı
08:18 Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı yarın açıklanacak enflasyon rakamında
08:16 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne sessiz kalan MHP'de istifalar devam ediyor
08:12 Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmadan önce kapısını çaldığı kulüpten ret yediği ortaya çıktı
10:38 Bursa'da her gün yol kenarında bekleyip, geçen araçlara selam veren vatandaşın kaldığı kulübeyi görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 09:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement