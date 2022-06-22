Fatih Karagümrük'ü mağlup etti! Beşiktaş ligi galibiyet ile sonlandırdı

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Espor Ligi'nde sezonun 27. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun son haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş Esports, ligi galibiyet ile kapattı.

BEŞİKTAŞ LİGİ GALİBİYET İLE KAPATTI

Beşiktaş Esports, 21 Haziran Salı günü oynanan Fatih Karagümrük maçında 14 ve 90+3. dakikalarda attığı goller ile Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar Türkiye Espor Futbol Ligi'ni galibiyet ile kapatmayı başardı.

"LİGİ ŞAMPİYON BİTİREN TAKIMIMIZI TEBRİK EDERİZ"

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TEF Ligi son maçımızda Fatih Karagümrük takımını 2-0 mağlup ediyoruz. Ligi şampiyon olarak bitiren takımızı tekrardan tebrik ederiz." sözlerine yer verdi.

2021/2022 TEF LİGİ ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ ESPORTS

2021/2022 Türkiye Espor Futbol Ligi'ni birincilik ile tamamlayan Beşiktaş Esports, ligin 27. haftasında şampiyonluk kutlamalarına başladı. Ligin son maçını Fatih Karagümrük ile oynayan siyah-beyazlılar, ligi galibiyet ile sonlandırdı.