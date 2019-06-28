Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:31 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük
, Uğur Daşdemir
ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, emeklerinden dolayı Uğur Daşdemir'e teşekkür edildi.
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