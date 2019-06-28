Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı
Son Dakika Spor Haber

Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, emeklerinden dolayı Uğur Daşdemir'e teşekkür edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:31 Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşın Suriyelilere çocuk tacizi isyanı, sosyal medyada gündem oldu Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'den hayranlarını heyecanlandıran fotoğraf Meryem Uzerli'nin estetikli hali takipçilerinin gözünden kaçmadı! "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediği iddia edilen Alişan'dan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:49:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük, Uğur Daşdemir ile yollarını ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]