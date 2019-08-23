Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'ün Gerard Pique'si
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Fatih Karagümrük'ün Gerard Pique'si

1 saat önce

21 yaşındaki ümit milli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin İngiltere Premier Ligi'nde oynamak olduğunu ve stilini İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique'ye benzettiğini dile getirdi.

Fatih Karagümrük'ün Gerard Pique'si, System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:32 
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