Fatih Karagümrük'ün Gerard Pique'si

21 yaşındaki ümit milli futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin İngiltere Premier Ligi'nde oynamak olduğunu ve stilini İspanyol savunma oyuncusu Gerard Pique'ye benzettiğini dile getirdi.
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23.8.2019 13:34:36. #1.12#
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