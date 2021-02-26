Fatih Karagümrük'ün konuğu Aytemiz Alanyaspor

Geçen hafta geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Fabio Borini ise teknik direktör Şenol Can 'ın şans vermesi halinde oynayabilecek.

Sakatlığı süren Ervin Zukanovic ile sarı kart cezalısı Koray Altınay , yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor.

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