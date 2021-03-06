Fatih Karagümrük'ün konuğu MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 yenilgisi olan 23 puanlı MKE Ankaragücü ise 19. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.

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