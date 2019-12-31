Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

6 saat önce

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Erdoğan'ın kariyerine ilişkin bilgiler verilerek şöyle denildi: "İngiltere'de Chelsea, Almanya'da ise Dortmund, Bayer Leverkusen ve Mönchengladbach takımlarında antrenörlük stajı yapan Ömer...

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Erdoğan'ın kariyerine ilişkin bilgiler verilerek şöyle denildi:


" İngiltere'de Chelsea, Almanya'da ise Dortmund, Bayer Leverkusen ve Mönchengladbach takımlarında antrenörlük stajı yapan Ömer Erdoğan, Türkçe'nin yanı sıra Almanca ve İngilizce biliyor. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz."


Ömer Erdoğan, İngiltere, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:26 
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