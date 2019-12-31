Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Erdoğan'ın kariyerine ilişkin bilgiler verilerek şöyle denildi:



" İngiltere'de Chelsea, Almanya'da ise Dortmund, Bayer Leverkusen ve Mönchengladbach takımlarında antrenörlük stajı yapan Ömer Erdoğan, Türkçe'nin yanı sıra Almanca ve İngilizce biliyor. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz."



