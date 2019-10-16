Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin

1 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi.

Fatih Karagümrük'ün yeni hocası Erkan Zengin, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi.

TFF 1'inci lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Erkan Zengin getirildi. Ajansspor'un haberine göre Erkan Zengin hem futbolcu hem de teknik adam olarak İstanbul ekibinde görev yapacak. Mustafa Özer'in ise hem pro lisansı kullanılacak hem de Erkan Zengin'in ekibine dahil olacak.Fatih Karagümrük, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 5'inci sırada yer alıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Erkan Zengin, Dumlupınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:23 Kaynak: DHA
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