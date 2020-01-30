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Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti
13 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki futbolcu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:44 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki futbolcu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi." denildi.
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