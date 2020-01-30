Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

13 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki futbolcu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki futbolcu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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