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Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti
6 saat önce
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:15
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