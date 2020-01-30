Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti

6 saat önce

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi.

Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan'ı transfer etti, System.String[]

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi." denildi.


Yalçın Ayhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:15 
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