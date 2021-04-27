Fatih Karagümrük, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Ligde 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Antalyaspor ise 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

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