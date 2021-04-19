Fatih Karagümrük, yarın Göztepe'yi konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Göztepe ise 46 puanla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 beraberlikle sona ermişti.