Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Fatih Karagümrük'ün sahasının uygun olmaması nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor.

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izliyor. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden kulüplerin yöneticileriyle beraber takip ediyor.

İlk 11'ler

36 sene sonra Süper Lig'e geri dönen Fatih Karagümrük maça Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Ndao, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Sabo, Sobiech 11'i ile başladı.

Yeni Malatyaspor ise Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez, Ahmed İldiz, Acquah, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut ilk 11'i ile sahada yer aldı.