Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 42. ve son haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek sezonu galibiyetle kapatan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini, iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sassarini, Yukatel Denizlispor'un çok katı bir savunma yaptığını anlattı.

Maç boyunca iyi oynadıklarını ifade eden Sassarini, şunları kaydetti:

"Sonuç bizim için gayet güzeldi. Rakibimiz çok kapalı oynadı. Kapalı savunma karşısında fırsat bulmakta zorlandık. İlk yarının son 15 dakikasında çok iyi oynadık. Bu oyun ikinci yarı da devam etti. Son haftalardaki performansımızdan memnunuz. Kendi oyunumuzu geliştirdik. Bir aylık bir dinlenme sürecimiz var. İngilizcemi de geliştirmek için bir fırsatım var."

Ali Tandoğan: "Dik durmak ruhumuzda var"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, kendisi ve ekibinin görev aldıkları son dönemde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Zorluklar karşısında dik durduklarını aktaran Tandoğan, "Ligin son maçıydı. Geldiğimiz süreç itibarıyla çok büyük zorluklarla karşılaştık. Oyuncu grubumuzu ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz geldiğimizde birçok oyuncu küme düşmeyi kabullenmişti. Dik durmak ruhumuzda var. Çok eksiğimiz vardı. Buraya 11-12 tane altyapı oyuncusu getirdik. Öne de geçtik. Tecrübesizlik ve bir kırmızı kart, sonucu ilan etti. Bundan sonraki süreçte sözleşmemiz bitiyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.