Fatih Karagümrüklü oyuncu Alparslan Erdem, dizinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Alparslan Erdem'in, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Acıbadem Hastanesi'ne ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." denildi.