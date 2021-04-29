Fatih Karagümrüklü oyuncu Alparslan Erdem, dizinden ameliyat edildi
29.04.2021 16:27
Fatih Karagümrüklü oyuncu Alparslan Erdem, dizinden ameliyat edildi.
Fatih Karagümrüklü oyuncu Alparslan Erdem, dizinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada Alparslan Erdem'in, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Acıbadem Hastanesi'ne ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." denildi.
Son Dakika Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor