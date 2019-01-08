Son Dakika Haberleri: Fatih Karataş'ın Horasan'dan Aday Olması Bekleniyor

Fatih Karataş'ın Horasan'dan Aday Olması Bekleniyor

1 saat önce

Horasan Belediye Başkanlığı için siyasete soyunan genç iş adamı Fatih Karataş ilçede en çok adı geçen adayların başında geliyor.

Fatih Karataş'ın Horasan'dan Aday Olması Bekleniyor, System.String[]
Horasan Belediye Başkanlığı için siyasete soyunan genç iş adamı Fatih Karataş ilçede en çok adı geçen adayların başında geliyor. Karataş'ın Horasan'dan Belediye Başkanlığı'na Aday olması bekleniyor.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere iki buçuk ay kala partilerde aday belirleme heyecanı son noktaya geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yola devam etme kararı alırken MHP ise aday gösterdiği Serdar Sevimli'yi geri çekti. İttifak anlaşmaları kapsamında aday çıkarmayan MHP'ye karşı ise MHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz, İYİ Parti'den aday oldu.

Erzurum'un ilçelerinde ise yarış devam ederken henüz hiçbir parti aday açıklamadı. En çok merak edilen ilçelerin başında gelen Horasan'da ise kıyasıya yarış devam ediyor. Horasan Belediye Başkanlığı için siyasete soyunan genç iş adamı Fatih Karataş ise ilçede en çok adı geçen adayların başında geliyor. Açıkladığı projeler ve kaynaklarla dikkatleri üzerine çeken Karataş'ın Horasan'a hizmet etmek için Amerika'dan memleketine döndüğünü bir çok kez vurguladı.

Kısa sürede ilçe halkı tarafından sevilen Karataş, yaptığı açıklamada ise hizmet için partilerin bir önemi olmadığını ifade etti. Karataş; "Doğduğum ata dede topraklarıma hizmet etmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde ki ticaretlerimi bırakarak geri geldim. Yurt dışında kazandığım tecrübe ve bilgimi ilçeme hizmet ederek aktarmak istiyorum. İlçemizin sorunlarını bilen biri olarak bir çok önemli isimden göruş alarak bir yol haritası çıkardık. Kaynakları ile birlikte ortaya koyduğumuz projeleri vatandaşlarımız ile paylaştık. İnşallah halkımızın bu teveccühü kendilerine hizmet olarak geri dönecektir" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Fatih Karataş, Horasan, Karataş, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, Tunceli'den Resmen Aday Oldu CHP'den Aday Olacağı Konuşulan İdris Naim Şahin'le İlgili Açıklama Geldi: Görüşme Süreci Var

Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:14:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Karataş'ın Horasan'dan Aday Olması Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]