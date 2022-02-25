Fatih Kaymakamlığı'ndan okulda taciz iddiasına açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Kaymakamlığı'ndan okulda taciz iddiasına açıklama

25.02.2022 19:33
Fatih Kaymakamlığı'ndan okulda taciz iddiasına açıklama

FATİH Kaymakamlığı, öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerinde hakkında soruşturma başlatılan öğretmen M.B.'nin görevden uzaklaştırılıp, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandığını duyurdu.

FATİH Kaymakamlığı, öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerinde hakkında soruşturma başlatılan öğretmen M.B.'nin görevden uzaklaştırılıp, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandığını duyurdu.

Fatih Kaymakamlığı açıklaması şöyle: "İlçemiz Atikali İlkokulu öğrenci velilerinin, okul öğretmenlerinden M.B.'nin bazı öğrencilere yönelik taciz iddiaları üzerine, konu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilerek, derhal soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddialar nedeniyle adı geçen hakkında 21.02.2022 tarihinde görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen M.B, 24.02.2022 tarihinde tutuklanmış olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Bu durumun öğrenciler üzerinde etkilerini gidermek amacıyla; Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi veli ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Meydana gelen müessif olaydan derin üzüntü duyuyor, çocuklarımıza yönelik bu ve benzeri tutum ve davranışları esefle kınıyoruz."


- İstanbul
YORUMLAR
500
YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI YAPIMCI KARDEŞLER FATİH VE FARUK AKSOY'UN ANNELERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı Giresunspor'da sportif direktör Fatih Kavlak ile yollar ayrıldı

Fatih, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih Kaymakamlığı'ndan okulda taciz iddiasına açıklama - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 19:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Kaymakamlığı'ndan okulda taciz iddiasına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement