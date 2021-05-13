Fatih Kaymakamlığından Katip Kasım Mahallesi'ndeki kavgaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Fatih Kaymakamlığı, alkollü kişilerin karıştığı kavgaya güvenlik birimlerince müdahale edildiğini ve şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Katip Kasım Mahallesi Ali Hoca ve Paşazade sokaklarının kesişiminde alkollü kişilerin karıştığı kavgaya ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin rastladığı kaydedildi.

Açıklamada ekiplerin kavganın son bulması yönünde ikazda bulunduğu aktarılarak, şu bilgiler verildi:

"Kalabalık grubun yapılan uyarıları dikkate almayarak, dağılmaması üzerine ilgili bölgeye takviye olarak ekipler intikal etmiştir. Gelen takviye ekiplerinin de uyarılarını dinlemeyen ve birbirlerine zarar vermeye devam alkollü kişilere ilgili ekiplerce kademeli olarak güç kullanılarak kavgaya son verilmiştir. Taraflara 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince sokağa çıkma yasağına riayet etmemekten idari işlem yapılmıştır."

Açıklamada kavgaya karışan kişilerin GBT/UYAP sorgulamalarının yapıldığı vurgulanarak, "B.Ö., C.B. VE S.G. adlı kişilerin farklı konulardan birçok sabıka kaydının olduğu görülmüştür. Ş.B. adlı kişinin 3 ayrı konudan 5 ayrı sabıkasının olduğu ve 'Kullandırmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan' arandığı tespit edilmiş olup adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." denildi.