Son Dakika Haberleri: Fatih Keleş, cephesinde nefesler tutuldu
Son Dakika Güncel Haber

Fatih Keleş, cephesinde nefesler tutuldu

1 saat önce

Avustralya'da 8 Haziran Cumartesi gecesi kader maçına çakacak olan Türk boksör, Fatih Keleş, ağır antrenman temposunun sonuna geldi.

Fatih Keleş, cephesinde nefesler tutuldu, System.String[]
Avustralya'da 8 Haziran Cumartesi gecesi kader maçına çakacak olan Türk boksör, Fatih Keleş, ağır antrenman temposunun sonuna geldi. 
Sporcunun antrenörü Bülent Başer, rakibin stiline göre çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Fatih'i ağır gramajlı eldivenlerle onar rauntluk sparring dövüşleri yaptırdık. Maçta daha hafif eldivenler kullanacağı için yorulmayacak ve daha seri yumruklar atabilecek. Ben şansımızı yüksek görüyorum. Yüzde 75'e yüzde 25 biz daha iyiyiz diyebilirim. Rakibimiz genç ve tecrübesi bize göre daha az. Çok iyi bir boksör olsa da tecrübe önemli şeydir. Fatih olimpiyatlarda dövüşmüş ve ayrıca profesyonelde de dört kez arka arkaya Avrupa şampiyonu olarak, büyük tecrübeler toparladı" şeklinde konuştu. 
EROL CEYLAN: "FATİH BUNU BAŞARACAK GÜÇTEDİR" 
Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, sporcusuna güvendiğini belirterek, "Bu karşılaşma her iki sporcu için de dünya şampiyonluk eleme maçı anlamına gelmektedir. Maçı kazanan dünya şampiyonluğu maçı yapmaya hak kazanacaktır. O yüzden çok çekişmeli bir maç olacaktır. Fatih ve Bülent Başer yarın Avustralya yoluna çıkacaklar. Ben de Dünya Boks Konseyinin toplantılarına katılacağım. Maça doğru ben de Avustralya'da giderek sporcuma destek vereceğim. Hedefimiz dünyanın öbür ucunda da olsa İstiklal Marşı'mızı çaldırıp, bayrağımızı zirveye dikmektir. Bu doğrultuda elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:10 Kaynak: İHA
Avustralya, Fatih Keleş, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bir daireye giren yılan büyük korku yaşattı: Zehirliymiş, şoktayız Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 21:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Keleş, cephesinde nefesler tutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]