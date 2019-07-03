Fatih Kıral Mobilya, büyüme kararı aldı

Fatih Kıral Mobilya, dünyaya açılarak büyüme kararı aldı.

Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral ve Mimari Ekip & Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kıral'ın hedefi markanın dünyaya açılmasını hızlandırmak.

Fatih Kıral Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kıral: ''Büyük bir açılımın ve aynı zamanda atılımın eşiğindeyiz.Sahip olduğumuz fabrikada son teknolojiyle, üretim hızımızı ve kapasitemizi artırmak için alt yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız hızla devam ederken, hem yeni girişimler hem de yurtdışı ortaklıklarımız gündemimizde yer alıyor. FirmamızAzerbaycan, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Avrupa, Katar; BAE ve Dubai de dâhil pek çok ülke ile birlikte çalışıyor. Dahası, artık "anahtar teslimi projeler" de yapıyoruz. Amacımız tüm dünyanın yakından tanıdığı bir marka olmak, dedi.''

American Intercontinental University'de iç mimari eğitimi alan Onur Kıral, ayrıca Amerika Savannah College of art and design bölümünde de eğitimine devam etti.Kıral geleneksel olanı çağdaş olanla birleştirme becerisine ve yetkinliğine sahip başarılı bir mimar. İki yıl boyunca yürüttüğü Mosder Yönetim Kurulu Üyeliği bir yana Mosder ile birlikte faaliyete geçirdiği Furniture İstanbul Fuarı da sektöre ivme kazandıran etkinliklerden biri oldu. Onur Kıral, şu anda Fatih Kıral Mobilya'da Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.