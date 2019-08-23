- Fatih Kol: "Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"

İSTANBUL - Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, TFF 2. Lig'de şampiyon olduktan sonra TFF 1. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Sancaktepe Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kulüp tanıtım yemeği Maslak'ta bulunan bir otelde düzenlendi. Organizasyona Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, eski futbolcular Hami Mandıralı ve Oktay Derelioğlu'nun yanı sıra birçok isim katıldı.

Sancaktepe Belediyespor'un futbol şubesini satın alan Fatih Kol, yeni bir yapılandırma içinde olduklarını belirterek, "Türk futboluna güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz. Genç sporcuları yetiştiren bir kulüp olacağız. Genç oyuncuları geliştirerek Türk futboluna sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kadrolarını büyük oranda koruduklarını da söyleyen Kol, "Bu sezon 7 tane üst düzey oyuncuyu transfer ettik. Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak. İyi transferler yaptık. Maddi sıkıntımız yok" dedi.

Kulüplerin A.Ş olması gerektiğine de vurgu yapan Başkan Kol, "Kulüpler şirket gibi yönetilmeli. Diğer türlü borçlar kontrolsüz oluyor" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem de açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2009 yılında kulübü sıfırdan oluşturduk. Kulüp, bu sene sezon başına kadar belediyemizin desteğiyle gelmişti. Hem tesisleşme hem de altyapılara yatırım yapmıştık. Futbolda amatörden başlayarak kısa sürede TFF 2. Lig'e yükseldik. Sancaktepe Futbol Kulübüne önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum."