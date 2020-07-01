Fatih Kol: Ligler oynanmayacaksa, TFF benim 17 milyon TL'yi hesabıma geçsin - Son Dakika

Fatih Kol: Ligler oynanmayacaksa, TFF benim 17 milyon TL'yi hesabıma geçsin

TFF, 2. ve 3. Liglerin oynanmamasıyla ilgili karar alırken, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. sırada bulunan Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol gelişmelere tepki gösterdi.

TFF, 2. ve 3. Liglerin oynanmamasıyla ilgili karar alırken, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. sırada bulunan Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol gelişmelere tepki gösterdi. Kol, "Ben 17 milyon TL yatırım yaptım. Ligleri oynatacaklarını söylediler ve 300 bin TL vererek takımı Topuk Yaylası'na kampa yolladım. Böyle iş mi olur? Eğer ligler oynanmayacaksa, TFF benim 17 milyon TL yatırımımı hesabıma geçsin" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı



2. ve 3. Liglerin oynatılmaması hakkında yapılan açıklamaların ardından Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol çok sert konuştu. İhlas Haber Ajası'na açıklamalarda bulunan Kol, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'ne sert tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler karşısında çok dolu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Fatih Kol, "Şu anda herkes pandeminin arkasına saklanıyor. Ancak ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun en mantıklı kararı vereceğine inanıyorum. Saçma sapan bir karar verilmeyecektir. Türkiye Futbol Federasyonu, 4 aydır ödemesi gereken 84 bin TL'yi ödemiyor. Siz bu parayı ödeyemezken, ben 17 milyon TL yatırım yapmışım. Bu yatırımı tek kalemde silemezsin. Ben bu yatırımı yedirmem. Play-off potasında olan takımların başkanlarıyla görüşme yapacağız. Bu liglerin oynanmasını istiyoruz" diye konuştu.


"Oynatmıyorsanız benim 17 milyon liramı verin"


Ligin tescil edilmesi ve lider takımların şampiyon ilan edilmesiyle ilgili olarak alınacak karara saygı duyacaklarını söyleyen Fatih Kol, "Lider takımların şampiyon ilan edilmesi normal. Ama bunu yaparken 2. ve 5. sıradaki takımların da play-off oynama hakkını verin. Bu yapılmazsa, TFF'ye güvenimiz kalmaz. Ben neden yurt dışından gelip 17 milyon TL'yi gömüyorum buradaki takıma? Buradaki suçu ben 2. ve 3. Ligler Kulüpler Birliği Başkanı ve yardakçılarına atıyorum. Türk futboluna zarar veriyorlar. Türk futboluna bu şekilde emek verenleri bu noktaya getiremezsin. Paranız yoksa bu işe girmeyeceksiniz! Futboldan para kazanmak için önce yatırım yapacaksın. Sen takımı toplayamamış ve antrenman yapamamışsın. Verilmiş net bir karar yok. Nihat Başkan ve yönetim kurulu düşünecektir gerekenleri. Ligleri bu şekilde tescil ediyoruz, düşen düşüyor demek olmaz! 2. ve 5. sıradaki takımlara play-off oynatmak zorundasın. Türkiye Futbol Federasyonu eğer bu play-off'u oynatmayacaksa, o zaman benim harcadığım parayı göndersinler benim hesabıma, o zaman bir şey söylemem. Ama TFF olarak 4 ayda 84 bin TL'yi hesabıma geçemiyorsan, 17 milyon TL yatırımıma da kalem çekemezsin. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkan ve Yönetimi'ni tanımıyorum. Onların aldığı kararları kabul etmiyorum. Liderlere saygı duyuyorum, bir üst lige çıksınlar. Ama 2 ve 5. sıradaki takımların play-off oynaması gerekiyor" açıklamasını yaptı.


"Bana lig oynatılacak dediler, 300 bin TL harcayıp takımı kampa yolladım"


Belirtilen statüde 2. ve 5. sırada bulunan takımların play-off oynama hakkı olduğunu söyleyen Fatih Kol, "Bunu ezip geçemezler. Ancak olaylar buraya pandemi nedeniyle değil parasızlık nedeniyle geldi. Düşmeye yakın takımlar ısrarla bunu talep etti. Kulüpler Birliği Başkanı'nı ben tanımıyorum. Biz böyle bir başkan seçildiğini YouTube'dan öğrendik. Biz oynamak istemiyoruz diyorlar. Pandemiyi bahane etmeyin! Paramız yok deyin kardeşim! Çünkü ligler oynatılınca takımlar ortalama 1,5 milyon TL oyunculara ödeme yapacak. 'Biz bu parayı vermek istemiyoruz' deyin. Pandemi olmadan önce de temmuz, ağustos aylarında takımları toplayıp kamp yapıyorduk. Bu işleri geçsinler! TFF de bu senaryolar karşısında böyle bir açıklama yaptı. 'Ben bu karara uymuyorum, saygı duymuyorum' demiyorum ama iş oraya gelmek üzere. Ben yurt dışından gelip TFF'ye ve ülkeme güvenip bir takım aldım. Ciddi bir yatırım yaptım ve şu anda 300 bin TL vererek takımı kampa yolladım. Bana bunun garantisini verdiler, 'sen oynayacaksın ve kampını yapabilirsin' dediler. Ben bu kadar harcama yapıp, para yatırırken, gelinen bu nokta kabul edilemez" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:05 

Son Dakika Spor Fatih Kol: Ligler oynanmayacaksa, TFF benim 17 milyon TL'yi hesabıma geçsin - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
12:47
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 19:34:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Kol: Ligler oynanmayacaksa, TFF benim 17 milyon TL'yi hesabıma geçsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]