Fatih korkutan yangın: Dumandan etkilenen 4 kişi ve 6 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Fatih korkutan yangın: Dumandan etkilenen 4 kişi ve 6 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı: Yeni doğmuş 6 kedi yavrusunu itfaiye eri tencerenin içine koyarak kurtardı

İSTANBUL - Fatih'te 3 katlı binanın giriş katı alev alev yandı. Binada mahsur kalan 4 kişiyi ve yeni doğmuş 6 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple binanın giriş katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle alevler üst katlara sıçradı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeni Doğmuş Kedi Yavrularını İtfaiye Eri Tencerenin İçine Koyarak Yangından Kurtardı

Yangında mahsur kalan dört kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, evde arama çalışmaları sırasında 6 yeni doğmuş kedi yavrusunu gördü.

İtfaiye eri evde bulduğu tencerenin içine 6 kedi yavrusunu koyarak yangından kurtardı. Tencerenin içinden bir kutuya yerleştirilen 6 yavrunun da durumunun iyi olduğu görüldü. Polis ekipleri ise yalın ayak yangından kurtarılan yaşlı kadına, ayakları üşümesin diye terlik giydirdi.

Öte yandan tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 4 kişinim dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.