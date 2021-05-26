Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı - Son Dakika

Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı

26.05.2021 17:52

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunuldu. Koyunoğlu'nun Kadıköy'deki bir eğlence mekanının apartman boşluğunda tiyatro oyuncusu Seda Çakmaksoy'u öpmeye çalıştığı fakat Çakmaksoy'un sert tepkisiyle karşılaştığı ileri sürüldü. Koyunoğlu'nun 10 yıl hapsinin istendiği belirtildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan ve daha önce de İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Akif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunuldu.

ALKOLÜN ETKİSİYLE ÖPMEYE ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Koyunoğlu'nun Kadıköy'de bir eğlence mekanında tiyatro oyuncusu Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre Koyunoğlu alkolün etkisiyle genç kadını öpmeye çalıştı, Çakmaksoy'un sert tepkisiyle karşılaştı.

APARTMAN BOŞLUĞUNA ÇEKİP ÖPMEYE ÇALIŞTI İDDİASI

Koyunoğlu binadan çıkmak isteyen Çakmaksoy'u apartman boşluğuna çekerek cinsel saldırıda bulundu. Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR?

Fatih Koyunoğlu, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizi ile geçen Fatih Koyunoğlu; Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dağlar Delisi, Elveda Rumeli, Geniş Zamanlar, Beni Unutma, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, Son Yaz Balkanlar 1912, Beni Böyle Sev, Karakutu ve Yeter.

Sinema filmleri ise Süper Film Birden, Plajda, Zaman Makinesi 1973, Kanunsuzlar gibi yapımlarda rol almıştır. Fatih Koyunoğlu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakterini canlandırmıştı.

Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
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