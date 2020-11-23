Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma - Son Dakika

Mahallelerdeki eksikleri gideren İnegöl Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde hem kaldırım, hem de park yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta çocuk oyun alanı revizyonu, Yalıntaş Sokak'ta kaldırım ve otopark çalışmalarını beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Zor günlerden geçiyoruz, hayatı da kontrollü bir şekilde yaşamaya devam etmek durumundayız. Olabildiğince dikkatli ve tedbirler kapsamında işlerimizi yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Fatih Mahallesi Kudret Sokak'taki parkın modern bir görünüm ve günümüz şartlarına uygun kullanım alanlarıyla bölgeye canlılık getirecek yenilenme çalışmaları sırasında bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Sokağımızdaki çocuk oyun parkımızda revizyon çalışması yapıyoruz. Geçmişte yapılan bir parkımız vardı. Emeği geçen o günün başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu gün de revize etmek bizlere nasip oldu. Arkadaşlarımız burada çalışmalarını başlattı biz de çalışmaları yerinde incelemek istedik. Yakın zamanda inşallah proje tamamlanacak. Kuruyan bazı ağaçların değişim ve ilavesi olacak. İçindeki oyun grubunun, fitness aletlerinin ve spor aletlerinin değişimi gibi uygulamalar yapılacak. Ön kısmında ilave rezerv alan vardı orayı da parkın kullanımına dahil edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarda hep söylüyorum. Yapmak aslında daha kolay. Olanı koruyup kollamak ve yaşatmak daha güç. İnşallah çok kısa zaman içerisinde bitirmiş olacağız. Başta mahallelimize emanet ediyoruz. İyi günlerde sağlık içinde kullanmalarını diliyorum." dedi.

Yalıntaş Sokak'ta tretuvar ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bir tarafta otopark çalışması, bir tarafta da yol kaplama, parke taşı uygulaması, kaldırım ve yeşil bant uygulamalarını arkadaşlarımız hayata geçiriyorlar. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm konularda hızlı hızlı hareket ederek eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. İnegöl'ümüz nüfusu her geçen gün artan, kalabalıklaşan ve üreten bir şehir. Bizler de Allah nasip ederse vatandaşlarımızın yaşam bölgelerinde gerek iş yerlerinin gerekse konutlarının tüm yaşam alanlarındaki eksiklikleri bir bir gidermek istiyoruz. Eksiklerimizin olduğu bölgeler var bunların farkındayız. Diğer eksikleri de gidermek için koordinasyonu sağlayarak diğer kurumlarında alt yapı, elektrik, Telekom, doğal gaz gibi şirketlerin de kendi eksikliklerini gidermesini arzu ediyoruz. Olabildiğince giderilebilmesi ve sonrasında kaplama çalışmalarını yapıyoruz. Burada da yapılacak kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları da olacak. Ama şimdilik parke taş uygulamasıyla süreci tamamlamış olacağız. En azından vatandaşımızın ayağının çamura, toza ve toprağa basmasını önlemiş olacağız diye düşünüyorum. Burada yaklaşık bir ya da bir buçuk ay gibi bir zaman içerisinde tüm çalışmalar tamamlanmış olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA