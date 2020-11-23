Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma - Son Dakika

Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma

23.11.2020 17:12
Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma, System.String[]

Mahallelerdeki eksikleri gideren İnegöl Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde hem kaldırım, hem de park yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerdeki eksikleri gideren İnegöl Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde hem kaldırım, hem de park yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta çocuk oyun alanı revizyonu, Yalıntaş Sokak'ta kaldırım ve otopark çalışmalarını beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Zor günlerden geçiyoruz, hayatı da kontrollü bir şekilde yaşamaya devam etmek durumundayız. Olabildiğince dikkatli ve tedbirler kapsamında işlerimizi yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Fatih Mahallesi Kudret Sokak'taki parkın modern bir görünüm ve günümüz şartlarına uygun kullanım alanlarıyla bölgeye canlılık getirecek yenilenme çalışmaları sırasında bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Sokağımızdaki çocuk oyun parkımızda revizyon çalışması yapıyoruz. Geçmişte yapılan bir parkımız vardı. Emeği geçen o günün başkanlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu gün de revize etmek bizlere nasip oldu. Arkadaşlarımız burada çalışmalarını başlattı biz de çalışmaları yerinde incelemek istedik. Yakın zamanda inşallah proje tamamlanacak. Kuruyan bazı ağaçların değişim ve ilavesi olacak. İçindeki oyun grubunun, fitness aletlerinin ve spor aletlerinin değişimi gibi uygulamalar yapılacak. Ön kısmında ilave rezerv alan vardı orayı da parkın kullanımına dahil edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarda hep söylüyorum. Yapmak aslında daha kolay. Olanı koruyup kollamak ve yaşatmak daha güç. İnşallah çok kısa zaman içerisinde bitirmiş olacağız. Başta mahallelimize emanet ediyoruz. İyi günlerde sağlık içinde kullanmalarını diliyorum." dedi.

Yalıntaş Sokak'ta tretuvar ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bir tarafta otopark çalışması, bir tarafta da yol kaplama, parke taşı uygulaması, kaldırım ve yeşil bant uygulamalarını arkadaşlarımız hayata geçiriyorlar. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm konularda hızlı hızlı hareket ederek eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. İnegöl'ümüz nüfusu her geçen gün artan, kalabalıklaşan ve üreten bir şehir. Bizler de Allah nasip ederse vatandaşlarımızın yaşam bölgelerinde gerek iş yerlerinin gerekse konutlarının tüm yaşam alanlarındaki eksiklikleri bir bir gidermek istiyoruz. Eksiklerimizin olduğu bölgeler var bunların farkındayız. Diğer eksikleri de gidermek için koordinasyonu sağlayarak diğer kurumlarında alt yapı, elektrik, Telekom, doğal gaz gibi şirketlerin de kendi eksikliklerini gidermesini arzu ediyoruz. Olabildiğince giderilebilmesi ve sonrasında kaplama çalışmalarını yapıyoruz. Burada da yapılacak kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları da olacak. Ama şimdilik parke taş uygulamasıyla süreci tamamlamış olacağız. En azından vatandaşımızın ayağının çamura, toza ve toprağa basmasını önlemiş olacağız diye düşünüyorum. Burada yaklaşık bir ya da bir buçuk ay gibi bir zaman içerisinde tüm çalışmalar tamamlanmış olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma
Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma

İnegöl Belediyesi, Fatih Mahallesi, oyunlar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı
20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı 20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı         
17:05
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu         
16:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı         
16:10
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi         
15:21
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:23:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Mahallesi'nde çifte çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei