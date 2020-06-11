Fatih Mahallesi yeşiline sahip çıkıyor - Son Dakika

Fatih Mahallesi yeşiline sahip çıkıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonu ile 11 Kasım 2019 tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikme kampanyası kapsamında Develi'de de 20 bin fidan toprakla buluşmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının organizasyonu ile 11 Kasım 2019 tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikme kampanyası kapsamında Develi'de de 20 bin fidan toprakla buluşmuştu.
Bu proje kapsamında Develi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bayraktepe mevkiinde de 3 bin 200 fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Dikilen fidanların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve Fatih Mahallesinin daha yeşil olması için her türlü fedakarlık örneği sergileyen Mahalle Muhtarı Erol Gezgeç, mahalle sakinleri ile ağaçların diplerini açıp yağmur sularıyla beslenmesi için çalışması büyük beğeni kazandı. Mahalle sakinlerinin yemeklerini kendileri pişirip el birliğiyle yürüttüğü çalışmaları Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın talimatı ile ziyaret eden Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu güzel ve özverili çalışmalarından dolayı Mahalle Muhtarı Erol Gezgeç'e ve mahalle sakinlerine teşekkür edip kolaylıklar diledi. Muhtar Gezgeç de Cabbar Başkana göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:46 Kaynak: İHA
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