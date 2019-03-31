Son Dakika Haberleri: Fatih Mehmet Kocaispir, Eşiyle Oy Kullandı

Fatih Mehmet Kocaispir, Eşiyle Oy Kullandı

58 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, eşiyle birlikte oyunu kullandı.

Fatih Mehmet Kocaispir, Eşiyle Oy Kullandı, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, eşiyle birlikte oyunu kullandı.

Fatih Mehmet Kocaispir, seçim maratonunun ardından eşi Raziye Kocaispir ile birlikte Anadolu Efes İlkokulu'na gelerek, 2400 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlar oyunu kullanmaya gelen Kocaispir'e büyük ilgi gösterdi.

Kocaispir, seçimin Adana'ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Halkımızın kararı ne yönde olursa olsun, karara saygımız sonsuzdur" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

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