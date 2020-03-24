Fatih Mert: "Ankaragücü'ne herkes vuruyordu şimdi de koronavirüs vurdu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Mert: 'Ankaragücü'ne herkes vuruyordu şimdi de koronavirüs vurdu' - Son Dakika Spor

Fatih Mert: "Ankaragücü'ne herkes vuruyordu şimdi de koronavirüs vurdu"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ertelenen ligi, futbolcuların durumlarını ve ekonomik sorunları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

Fatih Mert:

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ertelenen ligi, futbolcuların durumlarını ve ekonomik sorunları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.


Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle karışık duygular içerisinde olduklarını belirten Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Küresel bir salgınla hepimiz mücadele ediyoruz. Çok zor şartlar altındayız. Neyi düşüneceğimizi, nasıl duygular içerisinde olacağımızı bilemiyoruz, karmakarışık duygular içerisindeyiz şu anda. İşimizi mi, kulübümüzü mü, ailemizi mi, kendimizi mi düşünelim, tamamen bütün duygularımız karıştı. Bizim ülkemizde de bu sorun başladı ve bir şekilde devam ediyor. Ama şükürler olsun hükümetimiz zamanında önlemler aldı. Herhalde diğer ülkeler kadar büyümeden biz bu işi bir şekilde atlatacağız diye ümit ediyorum" diye konuştu.


"YAPILANDIRMALAR, VERGİLER ERTELENEBİLİR"


Başkan Fatih Mert, ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde yine sıkıntılar çıkmaya başlayacağını belirterek, "Ankaragücü Kulübü'ne bugüne kadar zaten vuran vurmuş. Çok büyük sıkıntıları vardı Ankaragücü'nün şimdi bir de korona vurmaya başladı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza ben buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim kulübümüze hem de biliyorum birçok kulübe destekleri var hükümetin, devletin. Kurumların sponsor olması anlamında destekleri oldu. Kulüplerin tamamının işinin kolaylaştırıldığını biliyorum ben. Vergi, SSK ve diğer konularda. Spor kulüpleriyle ilgili şu anda çıkan bir erteleme görünmüyor. Yakın zamanda kolaylaştırmalar olacağını tahmin ediyorum. Yapılandırmalar, vergiler, SSK'lar ertelenebilir diye düşünüyorum. Alınmasın diyeceğim ama devlette nereye kadar bu işlerle baş edebilir" dedi.


"17 NİSAN'DA LİGLER BAŞLAMAZ"


Liglerin 17 Nisan'da başlamasının konuşulduğunu belirten Başkan Fatih Mert, "Liglerle ilgili erteleme kararı aldı bakanlığımız ve futbol federasyonu, kulüpler birliği beraber oturdular o toplantının sonucunda böyle bir karar çıktı. O karardan sonra biz kulüpler birliği telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptık. O toplantıda biz Kulüpler Birliği'nden federasyon aracılığıyla bakanlık bir tarih istiyor olarak algıladık. Onun sonucunda da bilmediğimiz bir takvim işliyor. Şu söylendi, en erken 17 Nisan olmak şartıyla bu liglerin başlayabileceğini düşünüyoruz. Ama en erken 17 Nisan.  Benim şahsi fikrimi soruyorsanız, kolay kolay bu tarihte ligler başlamaz gibi geliyor bana. Çünkü devletimizin bu kadar önlemi var. Sokağa çıkmayın deniyor, şimdi takımları biz buraya çağırdık. Diğer kulüpler de o şekilde. Burada insanlar 45-50 kişi bir araya gelecek, antrenman yapacak. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum ama gidişat iyi görünmüyor" ifadelerini kullandı.


"SAĞLIK TESTİ YAPTIRMAK ZORUNDAYIZ"


Fatih Mert, futbolcu, teknik ve idari kadroya, kulüp çalışanlarına muhakkak koronavirüs testinin yaptırılması gerektiğini vurgulayarak, "Sağlık testi istememiz lazım diye düşünüyorum. Galatasaray Kulübü yaptırdığını söyledi bize. Mustafa başkanla telefonda konuştuk, 'biz 60 kişiye test yaptırdık' dedi. Fenerbahçe'de de basketbol takımında çıktığını duyduk. Onun akıbeti nedir tam olarak bilmiyoruz. Buradan o camialara da geçmiş olsun diliyorum. Biz de buraya geldikten sonra futbolculardan, personelden, hocalardan, kendimiz de test yaptırmamız gerekecek. Dün akşam kulüp doktorumuzla konuştum. 'Hepsini birden yaptırabilir miyiz' dedim, 'hepsinin bir anda olmadığını' söyledi bana. Şimdi onlar araştırıyorlar. Şehir Hastanesi'nde bu testler oluyor. Mecbur yaptıracağız, yaptırmak zorundayız" diye konuştu.


"KULÜPLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"


Koronavirüs nedeniyle birçok kulübün ekonomik sorunlar yaşayacağını belirten Fatih Mert, sözlerini şöyle sürdürdü:


"En büyük sorunlardan bir tanesi daha önce yaşadığımız gibi şimdi de finansal sorunlar. Mali sayman ve diğer yönetici arkadaşlarla konuşuyoruz 26'sına kadar ödememiz gereken, vergi yapılandırması, stopajlar, SSK yapılandırmaları ve sigortalar var. Tabii biz Ankaragücü olarak gelirleri daha önceden durmuş bir kulübüz. Hiçbir geliri olmadan bu işi götürmeye çalışıyoruz. Zorlanıyoruz. Temlikli bir şekilde gelecek gelirler de bir şekilde gelmeyecek. Maç oynanamadığı için seyirci hasılatı olmayacak. Ürün satışı olmayacak. Kulüpleri çok zor günler bekliyor, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Önce sağlık, ama hayatta bir şekilde devam edecek. Bu finansal sistemle ilgili de UEFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili herhalde bir karar çıkar. Çünkü bütün Avrupa'da ligler ertelendi. Onlar da bizim gibi sorunlar yaşıyorlar. Orada daha büyük bütçeler var. UEFA'dan gelecek bir kararla TFF de bunu Türkiye'de uygular diye düşünüyorum."


"LİGLER İPTAL EDİLMEZSE ÇOK BÜYÜK SORUNLAR YAŞANACAK"


Başkan Fatih Mert, takımlar içerisinde çok büyük sorunların başladığını ifade ederek, "Kulüpler Birliği'nin toplantısında herkes kendi takımıyla ilgili sıkıntıları söyledi. Kulübün bir tanesinde 7 futbolcu gitmişti antrenmana. Bizde de yabancı bir futbolcumuzun eşi rahatsızlanıyor. Eşi rahatsızlanınca da futbolcu panik yapıyor. 3 tane çocuğum var benim, ben nasıl onlara bakarım diyerek ülkesine gitmek istiyor. Biz izin veremedik, vermedik. Şehir Hastanesi'ne götürmeyi teklif ettirdim, onu kabul etmediler. Sonra özel bir hastanede tedavi olmaya başladı. Evinde tedavi oluyor, dün akşam da görüştüm iyi olduğunu söyledi. Hafta içi burada 1 yerli 1 yabancı futbolcumuz sakatlandı. Yabancı futbolcumuz MR makinasına girmek istemediği için hastaneye gitmedi. Bu tür sorunlarda yaşıyoruz, bu sorunlar katlanarak devam edecek. Rakibimiz olan Gaziantep'in hocası uçak tutmuş yurtdışına gitmiş. Kulüplerin işi gerçekten zor. Basına belki yansımıyor ama çok büyük sıkıntılarla uğraşılıyor. Eğer ligler iptal edilmezse de çok daha büyük sorunlar yaşanacak" dedi.


"BU ORTAMDA FUTBOL NASIL OYNANACAK?"


'Evde Kal' mesajı veren Fatih Mert, "Görüşmelerde 3 senaryo olabilir diye konuşuldu. Türkiye'de vaka sayılarını her gün Sağlık Bakanımızın açıklamalarıyla öğreniyoruz. Her gün vaka sayısı, ölü sayısı artıyor. Bu böyle giderse bu ligler iptal olur. Her gün kısıtlamalar geliyor. Önce kafeler kapatıldı, restoranlar kapatılıyor, sadece paket servise veriliyor. Marketler belli günler kapatılıyor. Tedbirler artıyor, bu tedbirlerin artması futbola da gelecek. İnsanların sokağa çıkmasının az olduğu bir ortamda, nerdeyse OHAL ilan edilmeden bir kısıtlama yaşanıyor. Sağlık açısından çok doğru buluyorum. Bu ortamda futbol nasıl oynanacak, bu ligler nasıl devam edilecek? Çok zor. Biz futbolcuları buralarda tutamayız. Yabancılar burası daha güvenli diye duruyorlar ama vaka sayısı fazlalaştıkça nasıl çıkarırız nasıl oynatırız bilmiyoruz. Biz evde kalamıyoruz, kulüp işlerini takip etmek zorundayız. Lütfen sizler evde kalın, bunu en hasarsız şekilde atlatalım" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:24 

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