Fatih Mert, Ankaragücü'nün yeni başkanı seçildi!

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda seçimlere Fatih Mert başkanlığındaki tek listeyle gidildi.



Olaylarda salonu terk eden, sonrasında ise tekrar salona dönen Fatih Mert gelir gelmez oyunu kullandı ve sonuçları beklemeye başladı.



Oylama sonrasında 289 oy alan Fatih Mert kulübün yeni başkanı oldu.



Seçimlerde 931 delegeden 290'u oy kullandı. Bu oylarını biri de geçersiz sayıldı.



Oy kullanma işleminin ardından bir konuşma yapan çiçeği burnunda başkan Fatih Mert, bugün buraya gelerek oy kullananlara teşekkür ederek, "Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada oy kullandınız. Bundan sonra da inşallah Ankaragücü iyi ve güzel işlerin yapıldığı bir kulüp olur. 109 yıllık kulüp inşallah yerini iyi yerlerde alır. Sportif başarılarıyla örnek alınan bir kulüp olur." ifadelerini kullandı.



Yaşanan olaylardan sonra konuşmanın kolay olmadığını dile getiren Mert, "Kötü bir ortamdan sonra konuşmak kolay değil. Moral ve motivasyon kayboldu. Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Salonu terk etmek zorundaydım. Yapılan olayı kınıyorum. Doğru değil. Hakarete varmadığı sürece herkes herkesi eleştirebilir. Arkadaşa da geçmiş olsun diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.



Fatih Mert başkanlığındaki yönetim, denetim ve disiplin kurulunda şu isimler yer aldı:



Yönetim Kurulu:



Başkan Fatih Mert



Faruk Koca, Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca, Tamer Açar, Önder Akdoğan, Celalettin Alkan, İsmail Atasoy, Soner Kurt, Bayram Levent Keser, Tan Alar, Gökalp Üstün, Cahit Yıldırım, Müslüm Benli, Gürkan Büyükkaralı, Hasan Altıntaş ve Mehmet Özdere.



Denetim Kurulu



Musa Okkalı, Ersul Özçelik ve Haydar Serdar Tuncel



Disiplin Kurulu



Hilmi Yaman, Vedat Güngör, Ömer Yılmaz, Mustafa Doğan, Mesut Bayat



