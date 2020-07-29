Fatih Mert: "Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20 takımlı oynanması gündemde..." - Son Dakika

Fatih Mert: "Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20 takımlı oynanması gündemde..."

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantısında, Süper Lig'de yer alan 18 kulübün bu sezon yaşanan pandemiden dolayı yaşadığı sıkıntılar nedeniyle küme düşmenin kaldırılması yönündeki önerisine verilen tam desteği değerlendiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Tüm spor kulüplerine teşekkür ediyorum.

Fatih Mert:

Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantısında, Süper Lig'de yer alan 18 kulübün bu sezon yaşanan pandemiden dolayı yaşadığı sıkıntılar nedeniyle küme düşmenin kaldırılması yönündeki önerisine verilen tam desteği değerlendiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Tüm spor kulüplerine teşekkür ediyorum. Duyarsız kalmadılar. Bu süreç Mart ayı itibarıyla başladı. Pandemiyle beraber başlayan bir süreç. Burada hiçbir kulübün haksız bir istemi söz konusu değil. Pandemi nedeniyle böyle bir durum yaşanmasıydı Ankaragücü olarak böyle bir talepte bulunmazdık" dedi.

"SÜPER LİG TAKIMLARININ ORTAK KARARI, KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI"

Kulüplerin kararının perde arkasını anlatan Mert, "7 kulüp tarafından ligler bitmeden federasyona küme düşmenin kaldırılması için bildirim yapılmıştı ve o dönemde hiçbir takımın küme düşme olayı belli değildi. Daha sonra Denizlispor'un da katılımıyla 8 takım oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başından beri desteği söz konusu. 10 takım bunu zaten konuşuyorduk ama bugün tüm kulüplerin dayanışmasıyla ve ortak bir tavsiye kararının alınması ve bunun federasyona bildirilmesi bizim açımızdan olumlu oldu. Süper Lig takımlarının ortak kararı, küme düşmenin kaldırılması. Buradan tüm kulüplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"LİGİN 21 TAKIMLI OYNANMASINDAN DOLAYI GELİRLERİN AZALMASIYLA İLGİLİ KAYGI VAR"

Ligin bu sezon 21 takımlı oynanması halinde, gelirlerle ilgili bazı kulüplerin kaygısı olduğunu aktaran Mert, "Çoğu kulüp bunu belirtmedi ama bazı kulüpler ekonomik gelirlerde azalma olacağını düşünüyor ve bunda da haklılar. Bunun için de buraya destek sağlayacak mercilerin desteği bekleniyor. Dünyada olağanüstü bir durum yaşanıyor. Devlet desteği mi olur, sponsor desteği mi olur ya da yayıncı kuruluşun desteği mi olur bilemiyorum ama aradaki bu farkın kapatılması önemli" şeklinde konuştu.

"KÜME DÜŞERSEK İŞİMİZ ÇOK ZOR, EKONOMİK OLARAK ZORLUK ÇEKEN BİR KULÜBÜZ"

Süper Lig'den düşmeleri durumunda ekonomik olarak daha da kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Mert, "Ankaragücü olarak bir alt lige düşersek işimiz çok daha zor. Ekonomik zorluk çeken bir kulübüz. Geliri olmadan bu kulübü bugünlere getirdik. Süper Lig'de kalırsak işimiz bir alt lige daha da kolaylaşır" dedi.

"LİGLERİN SEYİRCİLİ OYNANIP OYNANMAYACAĞI BELLİ DEĞİL"

Yeni sezonda maçlara seyirci alınıp alınmayacağı sorusuna ise Mert, şu yanıtı verdi:

"Pandemi nedeniyle olağanüstü durum şu anda da devam ediyor. Liglerin seyircili oynanıp oynanmayacağı belli değil. Temmuz ayında 35-40 derecede maçlar yapıldı. Bununla yaşamaya ve alışmaya mecburuz yoksa normalleşemeyeceğiz. Maçlar başlayana kadar takımlar bir şekilde hazırlanacaklar. Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği şartlar altında federasyonla bir takvim çıkacak ve ona göre devam edilecek."

"BU SEZON LİGİN 21 TAKIM, GELECEK SENELERDE İSE 20 TAKIMLI OYNANMASI GÜNDEMDE"

Kulüpler Birliği'nin talebinin kabulü halinde Süper Lig'de kaç takımın mücadele edeceği için ise Mert, "Bu sezon için 21 takım, bundan sonraki sezonlar için 20 takımlı oynanabileceği gündeme geldi. Burada bir mutabakat olacak gibi" şeklinde konuştu.

"HOCA KONUSU NET DEĞİL"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in durumu hakkında da açıklama yapan Mert, "Hocamızla sözleşmemiz sezon sonuna kadardı. 1.5 yıl opsiyonlu bir anlaşmamız vardı. Net bir durum söz konusu değil" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:55

Son Dakika Spor Fatih Mert: 'Bu sezon ligin 21 takım, gelecek senelerde ise 20 takımlı oynanması gündemde...' - Son Dakika Spor
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