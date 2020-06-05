Fatih Mert: Ceza konusunda bize gelen bildiri yok - Son Dakika

Fatih Mert: Ceza konusunda bize gelen bildiri yok

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "FIFA'da sıkıntımız devam ediyor ancak ceza konusunda bize gelen herhangi bir bildiri yok" dedi.

Fatih Mert: Ceza konusunda bize gelen bildiri yok, System.String[]

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "FIFA'da sıkıntımız devam ediyor ancak ceza konusunda bize gelen herhangi bir bildiri yok" dedi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı cezası aldıkları yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Başkent ekibinin eski futbolcularından Thomas Heurtaux, Alessio Cerci ve Lukasz Szukala'nın toplamda 4 milyon Euro'luk alacaklarından dolayı FIFA üzerinden kulübe ihtar çektiklerini ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Fatih Mert, "Futbolculara olan ödemeler ile ilgil teklifimizi sunduk, çözüm arayışı içerisindeyiz" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "3 futbolcuya olan 4 milyon Euro borcumuz nedeniyle FIFA'da sıkınımız devem ediyor. Şuanda bize gelen bir ceza veya herhangi bir konu ile ilgili bildiri yok. Futboculara olan ödemeler ile ilgili teklifimizi sunduk. Sürecin önümüzdeki haftalarda karara bağlanacak olması nedeniyle çözüm arayışı içerisindeyiz. Çok yüksek meblağlarda olan FIFA dosyalarını aştık, bu 3 dosyada da futbolcularımız ile karşılıklı olarak görüşmelerimiz devam ediyor, anlaşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir çözüm bulamazsak tabii ki transfer yasağı gelebilir" diye konuştu.


MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Mert: Ceza konusunda bize gelen bildiri yok - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar         
00:32
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu         
00:22
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı         
00:11
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor         
00:04
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü         
23:45
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü         
23:40
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı         
23:26
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti         
23:24
Simge Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık         
23:22
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı         
23:13
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi         
23:13
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:59
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi         
22:52
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi         
22:30
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 04:15:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Mert: Ceza konusunda bize gelen bildiri yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]