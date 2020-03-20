Fatih Mert: "Erteleme kararını destekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Mert: 'Erteleme kararını destekliyoruz' - Son Dakika Spor

Fatih Mert: "Erteleme kararını destekliyoruz"

6 saat önce

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 önlemleri kapsamında aldığı bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Fatih Mert:

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 önlemleri kapsamında aldığı bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti.


Liglerin ertelenmesi ile ilgili alınan kararı son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Mert, "Ortada küresel bir salgın var. Bütün dünya bundan etkilendi. Bizler de spor kulüpleri olarak etkileniyoruz. Devletimizin zamanında aldığı tedbirler sayesinde ülke olarak inşallah bu salgını en hasarsız şekilde atlatacağız." diye konuştu.


MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, şunları kaydetti:


"Geçen hafta alınan seyircisiz oynama, dün alınan erteleme kararlarını destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte kulüp olarak devletimizin aldığı kararlara göre yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin ve dünyanın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve herkesin normal hayatına hızlı bir şekilde dönmesini temenni ediyorum."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:02 

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