Fatih Mert: "Fuat Çapa ile görüşeceğiz" - Son Dakika

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör transferi ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda teknik direktör İbrahim Üzülmez ile olan sözleşmesi sona eren sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik adam arayışları devam ederken, Fuat Çapa ile masaya oturulacağını açıklandı. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, yaptığı açıklamada Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanan Fuat Çapa ile ilgili, "Fuat Hoca Ankara'ya geliyor. Kendisiyle görüşme gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol/İHA)