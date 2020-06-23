Fatih Mert: Hocamız Trabzonspor konusunda çok yıprandı
özel açıklamalarda bulundu.
özel açıklamalarda bulundu. Mert, "Pandemi sürecinden sonra ligde oynadığımız maçlarda aldığımız sonuçlar ve hocamızın daha önce Trabzonspor
ile ilgili yaptığı açıklamaların Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde yeni bir tartışma oluşturmaması düşüncesiyle hocamızdan böyle bir talep geldi" dedi.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasıyla ilgili Mert, "Hocamızla karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Takımımızı altyapı hocalarımız çalıştıracak. 2 gün içerisinde de yeni hocamızı açıklayacağız. Pandemi sürecinden sonra ligde oynadığımız maçlarda aldığımız sonuçlar ve hocamızın daha önce Trabzonspor ile ilgili yaptığı açıklamaların Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde yeni bir tartışma oluşturmaması düşüncesiyle hocamızdan böyle bir talep geldi. Hem hocamızı hem de kulübümüzü böyle bir tartışma içine sokmak istemediğimizden dolayı bu talebi olumlu karşıladık. Hocamıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.
- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:38 Kaynak: DHA
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