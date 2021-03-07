Fatih Mert: Önümüzdeki sene hakemler konusunda bir şeyler değişir - Son Dakika

Fatih Mert: Önümüzdeki sene hakemler konusunda bir şeyler değişir

07.03.2021 16:15
Fatih Mert: Önümüzdeki sene hakemler konusunda bir şeyler değişir, System.String[]

"Ankaragücü'nün ligde kalacağına inanıyorum""Ankaragücü futbol oynamadan, hakemle kazandı gibi bir algı yapıldı"Mustafa AKIN / İSTANBUL, - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, 1-0 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Ankaragücü'nün ligde kalacağına inanıyorum"

"Ankaragücü futbol oynamadan, hakemle kazandı gibi bir algı yapıldı"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, 1-0 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve gelmesi ve takımın durumu hakkında, "Hatayspor maçını siz de söylediniz çok ortada giden bir maçta 10 kişi kalarak hatta Kayserispor maçında biz neredeyse 65-70 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Hocamızın da Ankaragücü'nde 3'üncü sezonu. Daha önceki seferlerde zorlu zamanlarda göreve gelmişti. Ankaragücü'nü ligde tutmayı hocam başardı. Bu sefer de bu inançla zaten kendisiyle yola çıktık. Ben bu işin sonunda Ankaragücü'nün ligde kalacağına inanıyorum" dedi.

"ALPER POTUK'UN GOLÜ İLE GALİBİYET ELDE ETMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ"Başkan Fatih Mert, karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydeden Alper Potuk ile Ünal Karaman arasında 2 hafta önce görüşme yapıldığını ifade ederek, "Hocamız, Alper Potuk ile 2 hafta önce bir görüşme yaptı. Alper'e buradan milli takıma gitmesi ve bu takıma faydalı olması gerektiğini söyledi. Bu görüşmenin aynısını transferden önce ben de yapmıştım. 'Seni buradan milli takıma göndereceksek gel' demiştim. O zaman bana o sözü vermişti. 'Başkanım ben elimden gelen her şeyi yapacağım, kendimi tekrar ispat edeceğim' demişti. Son 2-3 haftadır da Alper bunu gerçekleştirdi. Bunun için de mutluyuz, her bir futbolcumuzun emeği çok önemli. Alper de öyle bir futbolcu. Takıma katkı sağlaması ve bugün onun golü ile galibiyet elde etmemiz son derece önemli" diye konuştu."ANKARAGÜCÜ FUTBOL OYNAMADAN, HAKEMLE KAZANDI GİBİ BİR ALGI YAPILDI"

Galatasaray maçının ardından Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklamalara üzüldüğünü belirten Fatih Mert, "Sanki Ankaragücü futbol oynamadan, hakemle kazandı gibi bir algı yapıldı. Sürekli hakem konuşuldu. Bizim galibiyetimiz sanki hakem üzerinden alınmış gibi gösterildi. Biz buna katılmıyoruz. Bizim futbolcularımız çıktı, aslanlar gibi oynadı ve hak ettikleri galibiyeti aldılar. Bugün bunu burada da gösterdiler. Takımımız artık bir taktik oyunu oynamaya başladı. Bunu sahaya yansıtıyor. Hakem konusunda bizim de canımızın yandığı maçlar da var. Geçen seneden beri bizim de canımız yandı. Hakemler de sonuçta insan. Hata yapabiliyorlar. Hata kimin aleyhine yapılırsa o hafta en çok o ses çıkarıyor. Bu lig bu hakemlerle, bu VAR sistemi ile oynanacak, bitecek. Önümüzdeki sene sanki biraz bir şeyler değişir gibi geliyor bana. Kulüpler Birliği'nin yönetiminde de bu sürekli gündeme getiriliyor" dedi.

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fatih Mert, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Mert: Önümüzdeki sene hakemler konusunda bir şeyler değişir - Son Dakika Spor


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